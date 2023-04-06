HAHA：女儿患罕见病我却要在镜头前搞笑，每一天都如同地狱一般

HAHA透露小女儿「song」患病令全家身心崩溃。

HAHA因是热门综艺《RUNNING MAN》的固定成员而在全亚洲享有不小的知名度，他和妻子「星」结婚10年育有3名子女，但在去年夫妻俩透露小女儿「song」患上罕见的「吉巴氏综合症」，星也曾在节目中提到过因为小女儿的病，使得全家经历了非常艰难的时期，身为孩子爸爸的HAHA也转变了很多。

日前，HAHA一家亮相《HAHA BUS》，再次提到了这个话题。 星表示：「其实说起这个话题还是蛮有压力的，担心有的孩子还在病痛中，或者治疗时间比我们家还要久的家庭们看到我们这样会觉得更难过。」 星透露song一直只一个健康的孩子，却在某一天腹痛，全家当时以为只是普通的肠胃炎，但后期song痛到全身蜷缩，「那个时候根本没想过会是什么其他的疾病，突然有一天孩子没发走路了，最后被为诊断吉巴氏综合症。 song一直喊痛，还会说『妈妈可不可以替我疼，我不想再痛了』，听到她这么说我真的......」

听到妻子的话之后HAHA说道：「我是个综艺人，家里却是那种情况，真的感觉失去了全世界，而我还要每天出门去逗笑别人，每一天都和地狱一样，那个时候我真的哭了很多次，根本打不起精神，心情差到连站都站不稳。」

好在经过一个多月的治疗，song逐渐康复，甚至可以独立站立或行走，这一好消息也令不少观众替HAHA一家开心。

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