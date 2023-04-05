BLACKPINK全員有意向和YG續約：4名成員一個都不能少！

女團BLACKPINK大概率會繼續留在YG娛樂。

據韓媒《STAR NEWS》獨家報導稱，BLACKPINK即將於今年8月合約期滿的，但Jennie、Jisoo、ROSÉ和Lisa 4名成員全都有意向與YG續約。有和成員們關係密切的人士透露，團隊合約還有4個月就要到期了，4名成員都表示若無特殊情況發生，將繼續延續與YG的情緣。



韓媒分析稱，BLACKPINK全員之所以有意向留在YG娛樂是因為受全球巡演的影響。目前團隊正在舉辦面向全球150萬觀眾的K-POP史上女團最大規模的全球巡演中。



去年她們已經順利完成了7城14場北美公演和7城10場歐洲演出，並即將和亞洲粉絲見面。BLACKPINK還將於4月亮相美國的「The Coachella Valley Music and Arts Festival」（科切拉音樂節），7月登上英國的「Hyde Park British Summer Time Festival」（海德公園音樂節）。



據知情者透露「BLACKPINK」之所以能夠成團是因為YG的存在，成員們對YG娛樂也頗為信任。2016年8月8日BLACKPINK正式出道，在差不多7年的時間裡登頂成為K-POP的頂流女團，音樂成績斐然，粉絲遍佈全球，4名成員每人都手握高奢品牌的全球代言，活躍在歌壇和時尚圈。



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