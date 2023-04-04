「Good！免除兵役了」Ravi 通过晕厥演技被诊断爲癫痫症，韩网友：「给个最佳男主角奖吧」

3日，《东亚日报》（동아일보）报道称，国民力量全珠惠议员室从法务部接到的公诉状指出 Ravi（金元植）逃兵的行为。

与 Ravi 一起担任经纪公司共同代表B某在2021年2月认识兵役仲介A某，同年3月签订5000万韩币的合约，并得到「虚假癫痫的剧本」。之后 Ravi 参考剧本假装突然晕倒，还打了119，根据A某的指示拒绝在急诊室住院治疗，反而是预约神经科门诊。隔天再次到医院的 Ravi 向医生说明虚假症状后，还安排脑电波检查等日程。

但是主治医生表示：「检查结果身体无特别的异常症状。」并做出不需要另外治疗或处方的诊断。但B某对医生主张：「如果再次出现症状的 Ravi 精神上会很累，音乐生活也结束了。」指示一定要拿处方。



对此，Ravi 到2021年6月爲止一直在接受药物处方治疗，最终成功获得包含癫痫相关诊断的兵务用诊断书。听到这个消息的A某还发了简讯给B某：「Good！可以免除兵役了！」据调查， Ravi 只有在体检前一天晚上和当天早上服用癫痫治疗药，便被判定为社会服务要员服役对象4级补充役。



这也在韩网引起轩然大波，韩网友：「哇呜 青龙电影节有望获得最佳男主角奖」、「太丑陋了！直接去一趟吧，干什么呢」、「19年前没有的癫痫从21年开始出现..不会奇怪吗」、「以后别出来了」、「因爲恶意利用，只会伤害真正生病的人」、「毁掉你的职业生涯和未来，真是了不起」、「给个最佳男主角奖吧」等等。



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