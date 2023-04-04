徐恩光、李美珠接下銀赫、黃光熙的接力棒成為《一週的偶像》新任MC！本月（4月）19日播出

才傳來即將SOLO的消息，沒想到又接下《週偶》主持人，實在為美珠感到開心啊！

《一週的偶像》為MBC every1音樂娛樂類綜藝節目，自2011年以來除了邀請不少偶像外，也經歷過不少MC。今日（4日），有消息指出，銀赫和黃光熙將帶領《週偶》到本月（4月）12日，從19日開始，徐恩光、李美珠將成為節目新任MC。

徐恩光為男團BTOB隊長，有著出色藝能感和機智的口才。今年（2023年）2月和3月也曾擔任過《週偶》特別MC，令人期待他於節目中的活躍。

Lovelyz出身的李美珠則‎將在下月（5月）Solo ‎，近期於《玩什麼好呢》等綜藝大放異彩的她，此次又接下《週偶》主持棒，無疑又是一個肯定。

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