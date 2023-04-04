徐恩光、李美珠接下銀赫、黃光熙的接力棒成為《一週的偶像》新任MC！本月（4月）19日播出

才傳來即將SOLO的消息，沒想到又接下《週偶》主持人，實在為美珠感到開心啊！
《一週的偶像》為MBC every1音樂娛樂類綜藝節目，自2011年以來除了邀請不少偶像外，也經歷過不少MC。今日（4日），有消息指出，銀赫和黃光熙將帶領《週偶》到本月（4月）12日，從19日開始，徐恩光、李美珠將成為節目新任MC。
#주간아 #주간아이돌 @weeklyidol_#비투비 #BTOB #서은광 @OFFICIALBTOB— 주간아이돌 (Weekly idol official) (@weeklyidol_) March 1, 2023
오늘도 함께할 서~페셜 MC 은광
햇살처럼 환한
서이사님의 활약이 궁금하다면
3월 1일 (수) 오후
MBC M 7시 30분/MBCevery1 12시
주간아이돌 본방 사수pic.twitter.com/W7mOGFBkRV
徐恩光為男團BTOB隊長，有著出色藝能感和機智的口才。今年（2023年）2月和3月也曾擔任過《週偶》特別MC，令人期待他於節目中的活躍。
Lovelyz出身的李美珠則將在下月（5月）Solo ，近期於《玩什麼好呢》等綜藝大放異彩的她，此次又接下《週偶》主持棒，無疑又是一個肯定。
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