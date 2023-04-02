選對劇本的重要性！這10位演員都是從大熱劇配角飛升主角，《社內相親》《二十五，二十一》帶火不止一人！

運氣固然重要，演員和公司的努力也不可忽視！其實這些年來大家已目睹不少「幸運兒」誕生，曾經是新人配角的他們如今都有很好的發展，真的讓人感到欣慰~

1. 金永大在SBS話題之作《The Penthouse》中飾演女主角兒子「朱錫勳」，雖然僅是出道後第二次參演電視劇，但高大帥氣、神似姜棟元的外形立即引起關注，反轉深情的人設也博得好感，緊接著就在tvN愛情喜劇《流星》擔任男主角！





2. 韓智賢也是通過《The Penthouse》獲得關注，劇中的她是刁蠻殘暴富家女「朱碩京」，劇外則是活潑開朗、身材比例堪比堪比模特，隨後在SBS新劇《Cheer Up》飾演女主角、大學新生啦啦隊長「都海伊」。





3. 金旻奎在SBS大熱甜劇《社內相親》飾演男二號「車成勳」，斯文面孔配上壯碩身材，再加上令人心砰砰亂跳的「成人式戀愛」，瞬間成為炙手可熱的演員！接著在tvN漫改劇《神聖的偶像》立即晉升男主角，演出天神下凡當偶像的奇幻劇情~





4. 薛仁雅也是在《社內相親》擔任女二號「陳映書」，坦誠、開朗、直接的個性一下就俘獲觀眾的心！接著在KBS時代愛情劇《綠洲》飾演女主角「吳定辰」，正在熱播中！





5. Netflix劇集《魷魚遊戲》火爆全球後，表面厭世但內心溫暖的「智英」賺足觀眾眼淚，飾演者李瑜美也受到關注，不僅接到精品品牌Miu Miu代言，接下來的兩部劇《精神教練諸葛吉》《大力女子姜南順》也全都是擔任主角。





6. 韓韶禧在JTBC大熱劇《夫妻的世界》飾演「最強小三」呂多景，獲讚「顏值超越女主角」，果然下一部劇就當上真正女主角！《無法拒絕的他》《以吾之名》全都是第一主演，和朴敘俊聯合主演的《京城生物》今年內開播，下部戲是和宋慧喬合作《自白的代價》，前途不可估量~







7. 崔顯旭在《二十五，二十一》飾演時尚達人「文智雄」，憨厚誠懇的個性令人超有好感，接著為新人女團NewJeans《Ditto》MV擔任男主角，目前確定與南志鉉、金武烈聯合主演奇幻校園犯罪劇《High Cookie》，還有望為穿越劇《閃閃發光的西瓜》擔任男主角。



8. 《二十五，二十一》另一位配角演員李宙明，也有望在新劇《沙子也能開花》中擔任女主，與張東潤一起譜寫「摔角神童與警長」的愉悅戀曲。



9. 去年播出的Netflix劇集《王後傘下》令「成枏大君」飾演者文相敏備受矚目，有望在新劇《Wedding Impossible》與全鐘瑞擔任男女主角。





10. 李彩玟在tvN《浪漫速成班》飾演溫柔體貼的「李善才」，即將與盧正義合作校園推理劇《Hierarchy》，有望通過Netflix公開。





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