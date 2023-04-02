《模範計程車2》最新一集以「Burning Sun事件」為原型，網友秒認出「黑眼圈偶像」影射勝利！「香檳煙花秀&闊太投資人&受賄警」全都大膽還原~

人氣熱播劇《模範計程車2》（港譯：模範的士2）本週更新11和12集，正如大家猜測，果然出現了根據轟動一時「Burning Sun事件」改編的橋段！而當事人前兩月剛剛出獄，時機真是抓得剛好XD

*以下內容涉及《模範計程車2》第11、12集關鍵劇情！



《模範計程車2》本週劇集裡，金道奇發現一家名叫「Black Sun」的夜店十分可疑，先後以顧客和保安身份混入其中調查。 除了店名相似，劇中呈現的夜店LOGO、香檳套餐、偶像歌手、貴婦投資人、總警、性交易活動等等，無不令人頻頻想起「Burning Sun事件」。



鼎盛一時的「Burning Sun」門口：



《模范計程車2》裡的夜店「Black Sun」：



「Burning Sun事件」或稱勝利夜店事件，指2019年被揭發的韓國娛樂圈性犯罪醜聞，包括以江南夜店Burning Sun為中心的毒品、性犯罪、非法偷拍等一系列犯罪事件。 因案件主要發生地點Burning Sun和Monkey Museum都是勝利有份投資的夜店，且勝利本人也有參與部份罪行，也有媒體稱之為「勝利事件」。 爭議曝光後勝利宣佈永久退出娛樂圈，也退出所屬組合BIGBANG。



《模範計程車2》裡也出現了一名偶像歌手，設定是「歌手兼偶像團GET隊長Victor」，一露面就引起韓國網友驚歎：這名字、這黑眼圈，一看就是影射勝利啊！



「Burning Sun事件」裡有出現一位神秘貴婦，韓國媒體稱她為「台灣投資人林太」，對Burning Sun進行10億韓元巨額投資，真實目的是通過夜店在韓國洗錢，其中一個賬戶在短短4個月內就洗掉4000萬韓元。 但據後續曝光，她其實是昔日賭國大亨于國柱身邊的女人，但真實姓名仍然成謎。



《模範計程車2》也出現了一位「香港借貸業大亨Yin太」（劇中稱她為「楊夫人」），且對帥氣的金道奇印象深刻XD得知他當保安後點名要他服侍，一不如意就狠摔高價香檳！



「Burning Sun事件」還揪出一個「尹姓總警」，被指與勝利夜店合夥人劉仁碩關係過密，2016年崔鍾訓酒駕遭扣押駕照時尹總警收錢出面解圍，崔鍾訓還在群組內發文感謝。《模範計程車2》也出現一個名叫「朴現兆」的人，既是首爾警察廳總警也是Black Sun真正老板，還包庇過一個叫「勳正」的人酒駕事件XD



此外，Burning Sun店內高價香檳套餐也一度引起關注，其中最貴的「曼蘇爾套餐」包含12L黑桃A香檳、售價1億韓元，還有由10瓶黑桃A香檳和15瓶唐培里儂香檳王構成的「轎子套餐」，點餐客人可享受到華麗的小型煙花秀。



相關報道中的畫面，在《模範計程車2》也得到精彩復刻！高恩看到「皇帝套餐」的價格時還少數了一個零，驚呼1億8千萬韓元抵得上她家「傳貰」租房的所有保證金！



而「Burning Sun事件」中挖出未成年人進店、對不知情女性下藥後性侵和拍片的醜聞，也在劇中一一呈現！12集結尾金道奇受命做「外送」，「貨物」就是被下藥迷暈的年輕女子，而「收貨地點」是某酒店，令人更加期待下周劇集中彩虹運輸會如何處理！香港觀眾可上黃Viu煲劇平台追看！





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