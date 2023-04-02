选对剧本的重要性！这10位演员都是从大热剧配角飞升主角，《社内相亲》《二十五，二十一》带火不止一人！
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选对剧本的重要性！这10位演员都是从大热剧配角飞升主角，《社内相亲》《二十五，二十一》带火不止一人！

明星   2023年4月2日   星期日18:23   Sani  

（封面图源：Naver Post@아우터코리아、샛별당엔터테인먼트，《社内相亲》剧照，Netflix，IG@leeyoum262，Goldmedalist，YG娱乐）

运气固然重要，演员和公司的努力也不可忽视！其实这些年来大家已目睹不少「幸运儿」诞生，曾经是新人配角的他们如今都有很好的发展，真的让人感到欣慰~

1. 金永大在SBS话题之作《The Penthouse》中饰演女主角儿子「朱锡勋」，虽然仅是出道后第二次参演电视剧，但高大帅气、神似姜栋元的外形立即引起关注，反转深情的人设也博得好感，紧接著就在tvN爱情喜剧《流星》担任男主角！
（图源：아우터코리아）
（图源：《流行》剧照）

2. 韩智贤也是通过《The Penthouse》获得关注，剧中的她是刁蛮残暴富家女「朱硕京」，剧外则是活泼开朗、身材比例堪比堪比模特，随后在SBS新剧《Cheer Up》饰演女主角、大学新生啦啦队长「都海伊」。
（图源：샛별당엔터테인먼트）
（图源：《Cheer Up》剧照）

3. 金旻奎在SBS大热甜剧《社内相亲》饰演男二号「车成勋」，斯文面孔配上壮硕身材，再加上令人心砰砰乱跳的「成人式恋爱」，瞬间成为炙手可热的演员！接著在tvN漫改剧《神圣的偶像》立即晋升男主角，演出天神下凡当偶像的奇幻剧情~
（图源：《社内相亲》剧照）
（图源：《神圣的偶像》剧照）

4. 薛仁雅也是在《社内相亲》担任女二号「陈映书」，坦诚、开朗、直接的个性一下就俘获观众的心！接著在KBS时代爱情剧《绿洲》饰演女主角「吴定辰」，正在热播中！
（图源：《社内相亲》剧照）
（图源：《绿洲》剧照）

5. Netflix剧集《鱿鱼游戏》火爆全球后，表面厌世但内心温暖的「智英」赚足观众眼泪，饰演者李瑜美也受到关注，不仅接到精品品牌Miu Miu代言，接下来的两部剧《精神教练诸葛吉》《大力女子姜南顺》也全都是担任主角。
（图源：《鱿鱼游戏》剧照）
（图源：《精神教练诸葛吉》剧照）

6. 韩韶禧在JTBC大热剧《夫妻的世界》饰演「最强小三」吕多景，获赞「颜值超越女主角」，果然下一部剧就当上真正女主角！《无法拒绝的他》《以吾之名》全都是第一主演，和朴叙俊联合主演的《京城生物》今年内开播，下部戏是和宋慧乔合作《自白的代价》，前途不可估量~
（图源：《夫妻的世界》剧照）
（图源：《无法拒绝的他》剧照）
（图源：《以吾之名》海报）

7. 崔显旭在《二十五，二十一》饰演时尚达人「文智雄」，憨厚诚恳的个性令人超有好感，接著为新人女团NewJeans《Ditto》MV担任男主角，目前确定与南志铉、金武烈联合主演奇幻校园犯罪剧《High Cookie》，还有望为穿越剧《闪闪发光的西瓜》担任男主角。
（图源：《二十五，二十一》剧照）

8. 《二十五，二十一》另一位配角演员李宙明，也有望在新剧《沙子也能开花》中担任女主，与张东润一起谱写「摔角神童与警长」的愉悦恋曲。
（图源：《二十五，二十一》剧照）

9. 去年播出的Netflix剧集《王后伞下》令「成枏大君」饰演者文相敏备受瞩目，有望在新剧《Wedding Impossible》与全钟瑞担任男女主角。
（图源：《王后伞下》剧照）
（图源：어썸이엔티）

10. 李彩玟在tvN《浪漫速成班》饰演温柔体贴的「李善才」，即将与卢正义合作校园推理剧《Hierarchy》，有望通过Netflix公开。
（图源：《浪漫速成班》剧照）
（图源：Goldmedalist）

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