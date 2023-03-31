不參加SM股東大會！李秀滿發長文：「以我的名字創立的SM時代結束，曠野是我的新夢想」

今日（31日），SM 創始人兼前總製作人李秀滿在股東大會前夕吐露自己的心境。

李秀滿通過信件表示：「以我的名字創立的 SM 今天將結束一個時代，雖然不能沒有感想，但我很久以前作爲歌手演唱的歌曲〈幸福〉的歌詞應該能代表整個過程。」接著他提到〈幸福〉的歌詞：愛和恨的一切，都裝作沒看見不去理會，把過去的日子當作困難，今天也幸福地度過。

李秀滿說：「我經常做夢，曠野是我的新夢想， 我知道有人惡意扭曲和指責這個夢想。 但是，一如既往，我正走向未來，現在 K-POP 應該超越 K-POP，進化成與世界一起的全球音樂。我認爲世界共同的音樂是技術和音樂的結合，向 HYBE 房時爀議長提出出售股票時，我之所以會做出這個決定，是因為雙方同意將可持續的世界和音樂結合在一起。」



昨日有韓媒報導李秀滿今日將出席 SM 股東大會，他也在信件中提到：「這並不是事實，我現在人在國外，正沉浸在全球音樂的世界中。期待記者們和我，還有全球藝術家們一起見面，為世界舉行愉快的慶典的那一天，謝謝。」



另外，當天終於在 SM 大樓舉行 SM 定期股東大會，在 HYBE 正式宣佈放棄 SM 經營權後，Kakao 通過公開收購成爲 SM 的最大股東，SM 現任管理層提議的候選人有望進入董事會。



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