不参加SM股东大会！李秀满发长文：「以我的名字创立的SM时代结束，旷野是我的新梦想」

今日（31日），SM 创始人兼前总制作人李秀满在股东大会前夕吐露自己的心境。

李秀满通过信件表示：「以我的名字创立的 SM 今天将结束一个时代，虽然不能没有感想，但我很久以前作爲歌手演唱的歌曲〈幸福〉的歌词应该能代表整个过程。」接著他提到〈幸福〉的歌词：爱和恨的一切，都装作没看见不去理会，把过去的日子当作困难，今天也幸福地度过。

李秀满说：「我经常做梦，旷野是我的新梦想， 我知道有人恶意扭曲和指责这个梦想。 但是，一如既往，我正走向未来，现在 K-POP 应该超越 K-POP，进化成与世界一起的全球音乐。我认爲世界共同的音乐是技术和音乐的结合，向 HYBE 房时爀议长提出出售股票时，我之所以会做出这个决定，是因为双方同意将可持续的世界和音乐结合在一起。」



昨日有韩媒报导李秀满今日将出席 SM 股东大会，他也在信件中提到：「这并不是事实，我现在人在国外，正沉浸在全球音乐的世界中。期待记者们和我，还有全球艺术家们一起见面，为世界举行愉快的庆典的那一天，谢谢。」



另外，当天终於在 SM 大楼举行 SM 定期股东大会，在 HYBE 正式宣布放弃 SM 经营权后，Kakao 通过公开收购成爲 SM 的最大股东，SM 现任管理层提议的候选人有望进入董事会。



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