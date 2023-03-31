全道嬿出演《劉QUIZ》：夢想是當賢妻良母，24年前因為電影大尺度床戲廣告全被砍

影后全道嬿自爆夢想根本不是當演員，而是想當賢妻良母。

前不久，全道嬿和鄭敬淏出演了電視劇《浪漫速成班》，上演了一段唯美姐弟戀。日前，她作客《劉QUIZ ON THE BLOCK》，和同學劉在錫見面，並解釋了曾經出演過的床戲。

全道嬿表示她能夠進入娛樂圈是因為拍了一組寫真，後來廣告、影視劇片約就接踵而至，開啟了自己的演員生涯。1999年，全道嬿出演了電影《快樂至死》，片中有不少大尺度床戲，也正是這部影片讓更多的觀眾認識到了她。全道嬿稱：「其實拍這部戲的時候周圍很多朋友都反對，當時影壇分有韓石圭的影片，和沒有他的影片，年輕的我也覺得自己可以。這是打破我原來想要成為賢妻良母夢想的作品，說服我媽的時候，我從來不知道她能哭得那麼傷心，問我如果嫁不出去要怎麼辦，我告訴她我當演員並不是為了嫁人。」



最終全道嬿說服了母親去拍了《快樂至死》，但也是這部影片讓她備受傷害：「我當時的選擇很簡單，但後來我接的所有廣告都被腰砍了，那個時候我才知道大家想要看到的女演員形象到底是什麼樣子的。不過《快樂至死》也讓我變得更加堅強，之前大家都說女演員很消極，《快樂至死》讓大家看到了女演員能動性一面，作為演員我做了該做的事情，也能坦然面對大眾的視線。」



全道嬿的內心非常純粹，為了藝術，可以不顧一切犧牲形象，她更像一名鬥士，一個真正心無雜念的表演者。



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