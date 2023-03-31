ITZY禮志公開前輩IU送的名牌包禮物：我們5個成員全都有

誰不想擁有IU這樣大方前輩呢？

最近女團ITZY成員禮志公開了「翻包」影片，作為人氣愛豆，禮志的包包裡都有什麼秘密呢？ 影片一開始禮志就表示特意帶來了平時的愛用品，尤其是包包是她近期的心頭好，是歌壇前輩IU送給她的禮物。

禮志表示：「之前受邀擔任IU前輩演唱會的嘉賓，前輩親自問候我們，還給ITZY的每一位成員送上了適合我們的包包，這水桶包我非常喜歡，都捨不得拿出來用，今天是為了拍畫報才特意帶出來的。」



아이유 선배님이 사주신 있지의 가방 ..

짱선배 아선배 .. pic.twitter.com/gnxMMKAZgr — 삐얌 (@my_dlwlrma_) September 25, 2022

선물 주고받는 있지X아이유 너무너무 예쁘다 pic.twitter.com/5qJl2HmVt5 — 찡금 (@dlWldrma_iu) October 4, 2022

IU送給禮志的是一隻GUCCI的水桶包，包身主要為白色，印著品牌經典花紋，包底用橙色和黃色點綴，清新又時髦，很適合禮志的年齡和風格。 據悉這個水桶包售價超過200萬（韓幣），ITZY5名成員通通收到了來自前輩的禮物，囊括了GUCCI、YSL、LOEWE等多個奢侈品牌，光這次送禮IU就花費超千萬，絕對是大方好前輩。



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