全道嬿出演《刘QUIZ》：梦想是当贤妻良母，24年前因为电影大尺度床戏广告全被砍

影后全道嬿自爆梦想根本不是当演员，而是想当贤妻良母。

前不久，全道嬿和郑敬淏出演了电视剧《浪漫速成班》，上演了一段唯美姐弟恋。日前，她作客《刘QUIZ ON THE BLOCK》，和同学刘在锡见面，并解释了曾经出演过的床戏。

全道嬿表示她能够进入娱乐圈是因为拍了一组写真，后来广告、影视剧片约就接踵而至，开启了自己的演员生涯。1999年，全道嬿出演了电影《快乐至死》，片中有不少大尺度床戏，也正是这部影片让更多的观众认识到了她。全道嬿称：「其实拍这部戏的时候周围很多朋友都反对，当时影坛分有韩石圭的影片，和没有他的影片，年轻的我也觉得自己可以。这是打破我原来想要成为贤妻良母梦想的作品，说服我妈的时候，我从来不知道她能哭得那么伤心，问我如果嫁不出去要怎么办，我告诉她我当演员并不是为了嫁人。」



最终全道嬿说服了母亲去拍了《快乐至死》，但也是这部影片让她备受伤害：「我当时的选择很简单，但后来我接的所有广告都被腰砍了，那个时候我才知道大家想要看到的女演员形象到底是什么样子的。不过《快乐至死》也让我变得更加坚强，之前大家都说女演员很消极，《快乐至死》让大家看到了女演员能动性一面，作为演员我做了该做的事情，也能坦然面对大众的视线。」



全道嬿的内心非常纯粹，为了艺术，可以不顾一切牺牲形象，她更像一名斗士，一个真正心无杂念的表演者。



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