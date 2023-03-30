疑似全智贤婆婆IG截图流出，晒儿媳妇与姜栋元合作新闻！老人家带头站CP

女神全智贤的婆婆要不要这么可爱啊？

昨日傍晚时分，多个韩国交流网站上疯传一张图片，疑似是全智贤婆婆的IG STORY截图流出，上面是儿媳妇全智贤和姜栋元要合作间谍罗曼史《北极星》的消息，婆婆还特意写了标注「我最爱的组合，终於」，并附上了小女孩捂嘴偷笑的图片。 虽然还未证实这张截图就是出自全智贤婆婆的社交帐号，但不少网友已经认定就是，大家留言表示：「婆婆也太可爱了」、「婆婆在追星前线」、「婆婆是儿媳妇的粉丝，好羡慕啊」、「婆婆，我也很喜欢这对组合，哈哈哈哈」等。



전지현 시어머니 인스타스토리 업뎃

시어머니한테도 최애 조합 pic.twitter.com/e8gxaEdEph — 아이돌 뉴쓰 (@funnyidol_news) March 29, 2023

其实这已经不是第一次爆出全智贤婆婆的IG STORY了，早前全智贤出席Burberry活动时和球星孙兴慜同框，婆婆也火速转载到了自己的IG STORY中，还说「没想到我还能看到他俩合影」，彷佛是儿媳妇的迷妹一般。 此前，全智贤被传婚变，婆婆也曾发文辟谣。当时，她指自己受到儿子离婚谣言的困扰，气得差点吃了面包，幸好最后控制住，没让减肥计画失败，IG被曝光后一度引发热议，婆婆也被很多网友大赞「高情商」、「超可爱」。



이건 전지현님 시어머니 인스타에 올라온 거라고 ㅎㅎㅎㅎ

멋지다 ㅠㅠ pic.twitter.com/jOCVo2DHKt — francetracny (@francetracny) March 30, 2023

全智贤和姜栋元有望合作的新剧叫《北极星》，是一部谍战片，讲述了失去身份认同感的间谍们寻找自己的故事，是《小小姐们》的导演金希元及编剧郑瑞景的再次合作推出了力作。 全智贤方面同时「正在积极商讨中」，若双方都同意出演，这将是韩剧史上又一「黄金组合」。

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