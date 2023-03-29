看完全身起雞皮疙瘩！網民假裝是EXO世勳的女友狂曬照，網友：離譜！

EXO世勳「假女友」帳號被扒，細思極恐！

近日，韓網傳爆吳世勳女友疑似未婚先孕，SM娛樂予以否認：「網上流傳的有關世勳的謠言是完全沒有根據的虛假事實。 」世勳自己也再次更新了SNS，強調了自己沒談戀愛，這幾天爆出的消息全都是謠言。

而偽裝成吳世勳女友不斷放照的帳號也很快被網友們挖出，裡面的照片確實足以引起網友和粉絲的誤會，但仔細辨認的話，很快就能發現不少照片都很模稜兩可，甚至是從其他人的帳號裡「偷來」的照片。

「假女友」戴著一塊和世勳一樣的名牌手錶，像是和男友不分你我，可以隨便使用對方的物品一樣！又假裝坐了世勳的跑車，已經有粉絲認出照片裡的車與世勳本人的車根本不是同一個車型！假裝坐車的照片還不止發了一次，非常混淆視聽。



소름 돋을 정도인 엑소 세훈 여친인 척 한 계정 만행 pic.twitter.com/Y0I11dOBhm — 아이돌 뉴쓰 (@funnyidol_news) March 28, 2023

소름 돋을 정도인 엑소 세훈 여친인 척 한 계정 만행，세훈의 차 탄 척 pic.twitter.com/MEh9xE9WkK — francetracny (@francetracny) March 29, 2023

世勳受LV的邀請出國看秀，「假女友」也放了秀場的照片，看上去是不是很像跟著男友一起去參加活動？ 實則是偷了《ELLE》比利時主編帳號的照片。



세훈이 루이비통 패션쇼 갔을때 따라간 척~~ pic.twitter.com/bjcvCIq6Wg — francetracny (@francetracny) March 29, 2023

除此之外，「假女友」還會追隨世勳的行程前往國外，並PO出酒店照片，或者是引起別人誤會的照片。 比如有次世勳去了埃及，但「假女友」不知道世勳到底住哪家酒店，就找了一家他可能下榻的酒店，在裡面拍攝了放著兩個咖啡杯的照片，還PO到了IG上，是不是很像倆人在約會？ 但沒過多久，髮型師等幾人證明當時世勳正在金字塔工作，「假女友」就火速刪掉了咖啡照，而且世勳所住的酒店也並非她去的那一家。 「假女友」的行徑被粉絲發現後，她立即把之前的酒店照換成其他家。

仔細想想，「假女友」的舉止真的很可怕，像是在密切關注著世勳的一舉一動。

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