騙人生女兒專訪！《黑暗榮耀》「睿帥」吳智律不懂復仇劇〜河度領爸爸VS全宰寯叔叔她會選誰〜

因演出《非常律師禹英禑》以及《黑暗榮耀》而受到觀眾們喜愛的8歲小童星吳智律，為時尚雜誌拍攝超成熟畫報，快問快答的內容也超可愛，一定要開聲音聽聽她的奶娃音〜超療癒〜

吳智律表情多多，有時候認真思考問題，有時候還像是對著鏡頭說祕密一樣小聲地回答。問她覺得自己什麼時候最美呢？她說自己幸福時開心大笑的時候最美。對於自己最有把握的演技，她也選擇笑容的演技，而對她來說難度最高的也是哭戲。吳智律搞笑地說，在家裡自己明明還滿愛哭的，可是拍攝時常常很怕哭不出來……



原本夢想要當動物幼稚園的老師，可愛的吳智律表示最近夢想已經改為「動物飼育員」了，還是一樣熱愛小動物。對於在拍攝時金銀淑作家稱讚她是一位好演員，吳智律表示非常感謝。年紀小小的她雖然不懂什麼是「復仇劇」，只覺得看到宋慧喬所飾演的文同垠老師，讓她也有點害怕，不過拍攝這部作品的每一瞬間都讓她相當難忘。



吳智律每週六固定要去戲劇訓練學校，星期天自由日她喜愛跟爸爸到圖書館看漫畫，那對於劇中的爸爸河度領以及生父全宰寯，吳智律比較喜愛哪一位呢？她先是稱讚了飾演河度領的演員鄭星一，在現場非常親切也很照顧她，而飾演全宰寯的演員朴成勳則是演技非常自然，也一樣對她很親切，她反問大家喜歡哪一位呢？



有趣的是吳智律只要抽到請她「唱歌」的問題，立刻就說「不行〜」然後匆匆告別鏡頭跑掉的樣子真的超可愛啊！



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