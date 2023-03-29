看完全身起鸡皮疙瘩！网民假装是EXO世勋的女友狂晒照，网友：离谱！

EXO世勋「假女友」帐号被扒，细思极恐！

近日，韩网传爆吴世勋女友疑似未婚先孕，SM娱乐予以否认：「网上流传的有关世勋的谣言是完全没有根据的虚假事实。 」世勋自己也再次更新了SNS，强调了自己没谈恋爱，这几天爆出的消息全都是谣言。

而伪装成吴世勋女友不断放照的帐号也很快被网友们挖出，里面的照片确实足以引起网友和粉丝的误会，但仔细辨认的话，很快就能发现不少照片都很模棱两可，甚至是从其他人的帐号里「偷来」的照片。

「假女友」戴著一块和世勋一样的名牌手表，像是和男友不分你我，可以随便使用对方的物品一样！又假装坐了世勋的跑车，已经有粉丝认出照片里的车与世勋本人的车根本不是同一个车型！假装坐车的照片还不止发了一次，非常混淆视听。



소름 돋을 정도인 엑소 세훈 여친인 척 한 계정 만행 pic.twitter.com/Y0I11dOBhm — 아이돌 뉴쓰 (@funnyidol_news) March 28, 2023

소름 돋을 정도인 엑소 세훈 여친인 척 한 계정 만행，세훈의 차 탄 척 pic.twitter.com/MEh9xE9WkK — francetracny (@francetracny) March 29, 2023

世勋受LV的邀请出国看秀，「假女友」也放了秀场的照片，看上去是不是很像跟著男友一起去参加活动？ 实则是偷了《ELLE》比利时主编帐号的照片。



세훈이 루이비통 패션쇼 갔을때 따라간 척~~ pic.twitter.com/bjcvCIq6Wg — francetracny (@francetracny) March 29, 2023

除此之外，「假女友」还会追随世勋的行程前往国外，并PO出酒店照片，或者是引起别人误会的照片。 比如有次世勋去了埃及，但「假女友」不知道世勋到底住哪家酒店，就找了一家他可能下榻的酒店，在里面拍摄了放著两个咖啡杯的照片，还PO到了IG上，是不是很像俩人在约会？ 但没过多久，发型师等几人证明当时世勋正在金字塔工作，「假女友」就火速删掉了咖啡照，而且世勋所住的酒店也并非她去的那一家。 「假女友」的行径被粉丝发现后，她立即把之前的酒店照换成其他家。

仔细想想，「假女友」的举止真的很可怕，像是在密切关注著世勋的一举一动。

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