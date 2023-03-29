劇名聽起來嚴肅但卻是輕鬆搞笑的《盜賊：七個朝鮮通寶》！周元再挑戰喜劇演技〜

即將於4月12日首播的tvN新水木劇《盜賊：七個朝鮮通寶》，描述一位帶有神祕色彩的文化財小偷「臭鼬」以及與臭鼬攜手的非正式文化財回收團隊「Karma」，對於法律無法審判的人將展開一連串故事。
主角周元透露了自己將在劇中展現雙面魅力，劇中角色讓他覺得相當有趣所以決定接演，《盜賊：七個朝鮮通寶》是一部相當有意義的作品，不至於沉重而又相當輕鬆地表現出劇情，讓周元覺得相當喜愛。白天他是一位遺產廳公務員，晚上則變身為遺產文物小偷，相當兩極化的角色設定讓周元的表現格外令人期待。
在先前公開的預告中，神秘的小偷「臭鼬」在盜取文物的過程中總是展現相當華麗的動作與善用各種武器道具，吸引了觀眾們的目光，劇中最關鍵的道具特殊護目鏡，就連周元都被它的完美功能吸引，說自己也想要擁有一副。臭鼬也與地下組織Karma組成夢幻團隊，令人期待他們的默契表現。
周元表示，雖然劇中的主軸「文化遺產回收」可能令人感覺些生硬，不過任誰來看都不會覺得太難太不容易理解，能夠引發觀眾們的好奇心，也希望所有觀眾們屆時能夠自在的觀賞，也請大家多多期待他的喜劇演技。《盜賊：七個朝鮮通寶》將於4月12日首播。
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