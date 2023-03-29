剧名听起来严肃但却是轻松搞笑的《盗贼：七个朝鲜通宝》！周元再挑战喜剧演技〜

即将於4月12日首播的tvN新水木剧《盗贼：七个朝鲜通宝》，描述一位带有神秘色彩的文化财小偷「臭鼬」以及与臭鼬携手的非正式文化财回收团队「Karma」，对於法律无法审判的人将展开一连串故事。
主角周元透露了自己将在剧中展现双面魅力，剧中角色让他觉得相当有趣所以决定接演，《盗贼：七个朝鲜通宝》是一部相当有意义的作品，不至於沉重而又相当轻松地表现出剧情，让周元觉得相当喜爱。白天他是一位遗产厅公务员，晚上则变身为遗产文物小偷，相当两极化的角色设定让周元的表现格外令人期待。
在先前公开的预告中，神秘的小偷「臭鼬」在盗取文物的过程中总是展现相当华丽的动作与善用各种武器道具，吸引了观众们的目光，剧中最关键的道具特殊护目镜，就连周元都被它的完美功能吸引，说自己也想要拥有一副。臭鼬也与地下组织Karma组成梦幻团队，令人期待他们的默契表现。
周元表示，虽然剧中的主轴「文化遗产回收」可能令人感觉些生硬，不过任谁来看都不会觉得太难太不容易理解，能够引发观众们的好奇心，也希望所有观众们届时能够自在的观赏，也请大家多多期待他的喜剧演技。《盗贼：七个朝鲜通宝》将於4月12日首播。
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