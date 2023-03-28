【韓網熱帖】今天上午劉亞仁在IG上發表道歉文

＊＊原標題：剛剛公開的劉亞仁道歉文

28日上午，劉亞仁在SNS上發長文就涉嫌吸毒一事向公眾道歉。

以下是道歉文原文：

大家好，我是劉亞仁。昨天警方調查結束後，我向大家道了一個不是很充分的歉。因為是不光采的事情，讓很多關心我、愛我的人大失所望，對此我再次表示歉意，對不起。並向因我而一起拍電影、電視劇、廣告等珍貴工作的人們，傳達昨天沒能表達的歉意。我把沉重的責任拋在了腦後，對此已經進行深刻的反省。對不起，給每個人都想實現寶貴夢想和目標的眾多同事和相關人士帶來了損失。我會努力盡到應盡的責任。一直以來有很多人支持我、給予了我慷慨的鼓勵和關愛，我才得以繼續演員的事業，另一方面我卻在傷害自己，這讓我感到非常後悔和羞愧。也因為這樣的錯誤給很多人帶來了很大的傷害，對不起。在事件浮出水面和不充分的反省時間中，我清楚地意識到我的錯誤是任何藉口都無法掩蓋的錯誤。我帶來的自我合理化絕對是我愚蠢的選擇無法掩蓋的錯誤想法。我會認真對待今後的調查，甘願接受大家所有的指責和法律的審判。再次表示深切的歉意，對不起大家了。

💬 韓國網友評論：

1. 律師要累死了，不過他應該花了很多錢吧

2. 好的，我知道了，不想在電視裡再看到你

3. 即使大家都知道這是為了減刑而寫的道歉文，但寫得也太明顯了吧，哈哈哈哈哈

4. 感覺像是為了以後復出鋪路，你已經完蛋了，乖乖地去戒毒吧，如果這次不被抓住的話，可能會一直吸下去

5. 全文風格和以往完全不同，是別人代筆的嗎

6. 他已經道歉了，之後也會賠償，大眾只需要好好看著他有沒有受罰就行了，怎麼這麼多人愛管閒事

7. 我以前真的非常喜歡他，但也請你千萬不要復出

8. chatGPT替你寫的嗎？

9. 裝作反省的樣子，沒多久之後就會說「以演技回報大家」，藉此復出，都是一個套路

10. 充滿自我憐憫的文字，臉皮真厚

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