【韩网热帖】今天上午刘亚仁在IG上发表道歉文

＊＊原标题：刚刚公开的刘亚仁道歉文

28日上午，刘亚仁在SNS上发长文就涉嫌吸毒一事向公众道歉。

以下是道歉文原文：

大家好，我是刘亚仁。昨天警方调查结束后，我向大家道了一个不是很充分的歉。因为是不光采的事情，让很多关心我、爱我的人大失所望，对此我再次表示歉意，对不起。并向因我而一起拍电影、电视剧、广告等珍贵工作的人们，传达昨天没能表达的歉意。我把沉重的责任抛在了脑后，对此已经进行深刻的反省。对不起，给每个人都想实现宝贵梦想和目标的众多同事和相关人士带来了损失。我会努力尽到应尽的责任。一直以来有很多人支持我、给予了我慷慨的鼓励和关爱，我才得以继续演员的事业，另一方面我却在伤害自己，这让我感到非常后悔和羞愧。也因为这样的错误给很多人带来了很大的伤害，对不起。在事件浮出水面和不充分的反省时间中，我清楚地意识到我的错误是任何藉口都无法掩盖的错误。我带来的自我合理化绝对是我愚蠢的选择无法掩盖的错误想法。我会认真对待今后的调查，甘愿接受大家所有的指责和法律的审判。再次表示深切的歉意，对不起大家了。

💬 韩国网友评论：

1. 律师要累死了，不过他应该花了很多钱吧

2. 好的，我知道了，不想在电视里再看到你

3. 即使大家都知道这是为了减刑而写的道歉文，但写得也太明显了吧，哈哈哈哈哈

4. 感觉像是为了以后复出铺路，你已经完蛋了，乖乖地去戒毒吧，如果这次不被抓住的话，可能会一直吸下去

5. 全文风格和以往完全不同，是别人代笔的吗

6. 他已经道歉了，之后也会赔偿，大众只需要好好看著他有没有受罚就行了，怎么这么多人爱管闲事

7. 我以前真的非常喜欢他，但也请你千万不要复出

8. chatGPT替你写的吗？

9. 装作反省的样子，没多久之后就会说「以演技回报大家」，藉此复出，都是一个套路

10. 充满自我怜悯的文字，脸皮真厚

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