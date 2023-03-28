當年的小可愛，真的好好長大了啊！《爸爸！我們去哪裡？》俊秀透露自己現在的身高是189公分

李鐘赫2013年帶著小兒子俊秀拍攝《爸爸！我們去哪裡？》，他以單純可愛、搞怪的魅力有著「N次元」、「10俊秀」的稱號，還獲得許多觀眾的喜愛。

2021年，俊秀開了自己的 Youtube 頻道「10俊秀（10준수）」，當時李鐘赫在自己的 IG 宣傳並寫下：「俊秀做了一些東西，我也不知道他能堅持到什麼時候，就算消失了我可能也不知道，希望大家看完也不要說什麼，俊秀現在還小，心裡很脆弱的。」而頻道一直持續有在更新，李俊秀會上傳 Vlog 外，也會在玩遊戲時進行直播。



本月26日，俊秀上傳一張照片，他寫道：「不想被撞肩膀，而彎著肩膀的俊秀哈哈。」隔了一陣子公開近況的他，對比之前似乎瘦了不少，其中一位網友留言說：「俊秀太可愛了，俊秀身高是187cm嗎？」俊秀也回答：「是189cm。」



俊秀公開自己的身高後，也讓不少人大吃一驚，真的是好好長大了啊！網友：「哇 真的長大了好多」、「臉和以前一樣啊 189是什麼啊」、「和李鐘赫長的真是一模一樣」、「哇 真的好高」、「俊秀都長這麼大了」、「不是179而是189，07年不是才高一嗎」等等。



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