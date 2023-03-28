《沒有數學的修學旅行》Crush & ZICO浪漫泡溫泉演起戀綜，Crush吃醋：「你為什麼給敬秀雪糕？」

由《Running Man》崔寶弼PD攜手都敬秀（D.O.）、禹智皓（ZICO）、申效涉（Crush）、崔政勳、李龍真與梁世燦，所拍攝的旅遊節目《沒有數學的修學旅行》，最新第3集有個特別受歡迎的環節──兩兩CP泡溫泉，尤其是Crush與ZICO。

Crush與ZICO雖然是92LINE親故，但見兩個大男人要一起泡在灑滿玫瑰花瓣的溫泉，仍顯得尷尬，不過兩人泡著泡著卻演起了戀愛綜藝XD。

Crush丟出問題：「你覺得我怎麼樣？」ZICO自然而然的應答了：「說實話，你昨天幫美珍(?)準備早餐的時候，我很意外……」Crush突然真心話大爆發(?)：「你早上選擇沒有選擇我，我以為你可能對我沒感覺，所以選擇了敬秀。你剛才為什麼給敬秀雪糕（冰淇淋）？」（編按：敬秀也是92LINE親故。）



結果ZICO竟然回答：「那個雪糕嗎？因為不好吃。」笑翻Crush。



這對CP泡著泡著玩起便攜攝影機互相拍攝，拍著拍著Crush竟說：「但是這個……有點色啊！」ZICO微妙的望他了他一下，兩個人繼續他們特別的約會。



Crush：「我晚上選你的時候……現在給你看了我的真心，我不是說你一定要選我……」ZICO：「我不會選你的，我要拔了你的眼珠（音近：我要選你的姐姐）。」ZICO想玩諧音哏，但Crush沒聽懂賞他一巴掌，ZICO：「你這瘋子……」（編按：Crush真的有姐姐的……）



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