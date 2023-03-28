当年的小可爱，真的好好长大了啊！《爸爸！我们去哪里？》俊秀透露自己现在的身高是189公分

李钟赫2013年带著小儿子俊秀拍摄《爸爸！我们去哪里？》，他以单纯可爱、搞怪的魅力有著「N次元」、「10俊秀」的称号，还获得许多观众的喜爱。

2021年，俊秀开了自己的 Youtube 频道「10俊秀（10준수）」，当时李钟赫在自己的 IG 宣传并写下：「俊秀做了一些东西，我也不知道他能坚持到什么时候，就算消失了我可能也不知道，希望大家看完也不要说什么，俊秀现在还小，心里很脆弱的。」而频道一直持续有在更新，李俊秀会上传 Vlog 外，也会在玩游戏时进行直播。



本月26日，俊秀上传一张照片，他写道：「不想被撞肩膀，而弯著肩膀的俊秀哈哈。」隔了一阵子公开近况的他，对比之前似乎瘦了不少，其中一位网友留言说：「俊秀太可爱了，俊秀身高是187cm吗？」俊秀也回答：「是189cm。」



俊秀公开自己的身高后，也让不少人大吃一惊，真的是好好长大了啊！网友：「哇 真的长大了好多」、「脸和以前一样啊 189是什么啊」、「和李钟赫长的真是一模一样」、「哇 真的好高」、「俊秀都长这么大了」、「不是179而是189，07年不是才高一吗」等等。



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