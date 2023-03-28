BIGBANG太陽有望4月25日攜新專輯回歸！親自參與新歌穿過，預告打歌舞台及電視宣傳活動

韓國男團BIGBANG成員太陽正在準備4月的回歸。

據JTBC報道，太陽已確定在4月25日發行新專輯。 這張專輯包含太陽親自参與制作的歌曲，目前已完成MV的拍攝，屆時將出演為期一周的打歌節目，為大家帶來新歌舞台。

對此，太陽所屬社THE BLACK LABEL今日接受採訪時表示：「太陽正在為4月發行新專輯做準備，但確切的發行日期和專輯形式還未確定。 」



太陽出道以來一直在YG娛樂，去年12月合約期滿後轉投知名製作人Teddy所在的子公司THE BLACK LABEL。 今年1月，太陽和防彈少年團成員Jimin合作發行數位單曲《VIBE （Feat. Jimin of BTS）》，正式宣告展開個人活動。



《VIBE》是太陽自2017年8月入伍前發行的第三張正規專輯《WHITE NIGHT》以來時隔5年的新歌，發行后迅速登頂iTunes全球百強，並獲得美國「Billboard Hot Trending Songs」榜單冠軍，位列「Billboard Hot 100」第76位、「Billboard Global」第9位，同時在全球最大的音樂流媒體平臺Spotify上突破了1億播放量的記錄。



太陽此前發行的《只看著我》、《眼鼻嘴》和《I Need A Girl》等歌曲都已成為熱門經典，新專輯也令人格外期待。

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