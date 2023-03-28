BIGBANG太阳有望4月25日携新专辑回归！亲自参与新歌穿过，预告打歌舞台及电视宣传活动

韩国男团BIGBANG成员太阳正在准备4月的回归。

据JTBC报道，太阳已确定在4月25日发行新专辑。 这张专辑包含太阳亲自参与制作的歌曲，目前已完成MV的拍摄，届时将出演为期一周的打歌节目，为大家带来新歌舞台。

对此，太阳所属社THE BLACK LABEL今日接受采访时表示：「太阳正在为4月发行新专辑做准备，但确切的发行日期和专辑形式还未确定。 」



太阳出道以来一直在YG娱乐，去年12月合约期满后转投知名制作人Teddy所在的子公司THE BLACK LABEL。 今年1月，太阳和防弹少年团成员Jimin合作发行数位单曲《VIBE （Feat. Jimin of BTS）》，正式宣告展开个人活动。



《VIBE》是太阳自2017年8月入伍前发行的第三张正规专辑《WHITE NIGHT》以来时隔5年的新歌，发行后迅速登顶iTunes全球百强，并获得美国「Billboard Hot Trending Songs」榜单冠军，位列「Billboard Hot 100」第76位、「Billboard Global」第9位，同时在全球最大的音乐流媒体平台Spotify上突破了1亿播放量的记录。



太阳此前发行的《只看著我》、《眼鼻嘴》和《I Need A Girl》等歌曲都已成为热门经典，新专辑也令人格外期待。

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