IVE新曲〈KITSCH〉「主唱」Liz的Part只有6秒！韓網友：「真心無法理解、為什麼要差別待遇」

27日下午，「大勢女團」IVE 通過各大音源網站公開首張正規專輯《I've IVE》先行曲〈KITSCH〉的音源和 MV。

而〈KITSCH〉是一首能夠感受到 IVE 優雅和反轉魅力的歌曲，以強烈的節奏和貝斯爲基礎，充滿聽覺上的樂趣。發行5個小時後，以 Melon TOP100 爲首，Genie、Bugs 等音源網站都佔據第一位，真的非常厲害！



不過這次的主打歌〈KITSCH〉「主唱」Liz 的 Part 只有6秒，也在韓國論壇 The qoo 引發討論，留言數已經破千。韓網友紛紛表示：「5.8秒？太過分了...」、「因爲對嘴爭議還登上公共電視台的新聞，爲什麼還要對最厲害的成員那樣」、「唯獨對 Liz 很過分啊呵呵 Liz 聲音好聽，現場演唱也很穩定，爲什麼呢」、「都是20秒左右，只有一個人是6秒」、「不是 真的是對主唱做什麼呢」、「太過分了！怎麼回事啊，也不是10名成員」、「看了MV Liz 時間真的很短」、「主唱部分給6秒，其他成員平均分配的組合是第一次看到」、「Liz 的聲音是寶物啊」等等。

另外，IVE 將在4月10日發行首張正規專輯《I've IVE》。她們2月在首爾舉行 FAN CONCERT《The Prom Queens》，6月將到菲律賓、台灣、新加波和泰國等地舉行，看來粉絲們有機會看到新歌舞台啦～！



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