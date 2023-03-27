【韓網熱帖】《黑暗榮耀》金銀淑官方認證：河度領是喜歡同珢的

＊＊原貼標題：「河度領不願離開朴涎鎮的原因」金銀淑官方說法來了

Netflix昨天公開編導主演的採訪影片，金銀淑親自解釋了河度領對文同珢的感情。劇中河度領說自己不喜歡說不知道，但現在確實不知道，而且：「我也是現在才明白我不會離開涎鎮，所以，我們再見面吧。」

金銀淑表示這句關於「不知道」的台詞大有深意：「只有當他是涎鎮的丈夫時才是對同珢有用的，如果離開涎鎮，就沒有理由再跟同珢見面了。 他當時還不確定自己的感情，直到吃三角飯糰時才意識到，他確實喜歡過這個女人。 既有淡然離開的nice，也是推落宰寯的混蛋。」

小編補充：有趣的是，之前鄭星一的印象做出了截然不同的解讀，他認為河度領非常愛涎鎮，對同珢的感情是「好感和其他的東西」，因為同珢能回答他的所有問題，還經常有意料之外的回答！

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💬 韓國網友評論：

1. 沒錯！我就是這樣理解的！

2. 這才對嘛！

3. delicious

4. 不愧是愛情喜劇匠人

5. 看到不吃碳水的他在和同珢見面的便利店吃三角飯團時，我就確信了。畢竟他連涎鎮做的螃蟹湯都不吃。

6. 怎麼會有人覺得他是因為愛涎鎮呢，明明是為了繼續見同珢啊！

7. 如果那個時間點他還愛涎鎮，就真的人設崩塌了

8. 雖然沒有結果，但這條線真的好棒啊

9. 演員和編劇的想法不同耶kkk這一點也很有趣

10. 太讚了，我要再看一遍

11. 我還以為他是為了睿帥，為了守住家庭

12. 感覺不到他對涎鎮的愛，只是社會性的獎杯罷了

13. 當時為這個吵得好兇，終於有答案啦

14. 那句「我們再見面吧」不是已經暗示得非常清楚了嗎？

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