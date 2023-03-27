少女時代Yuri權俞利全新簡歷照公開！兩檔綜藝《生意天才白社長》《韓星地帶：逃脫任務2》待播

SM娛樂今（27）日公開了少女時代成員兼演員的Yuri權俞利全新簡歷照，她以簡約的造型、清澈的眼神和淺淺的微笑美麗示人。

順待一提，Yuri 23日被任命為慈善團體「Beautiful Mind」公關大使，「Beautiful Mind」是個文化外交公益組織，是透過各種音樂活動，和世界各地的弱勢群體一起實踐愛與分享的團體。



除了公益活動，Yuri還有兩部綜藝將在今年與觀眾見面。與名廚白種元、Got7 BamBam、演員李章宇與歌手John Park合作的tvN料理實境節目《生意天才白社長》4月2日開播，Disney+《韓星地帶：逃脫任務》第二季則在6月登場。

▼《生意天才白社長》海報及預告



▼《韓星地帶：逃脫任務》第二季主演群打招呼影片



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