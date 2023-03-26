90秒看完《黑暗荣耀》！网友二创极限浓缩16集剧情，卡通形象超传神、 李蓑罗真的变成狗XD

近日有网友对《黑暗荣耀》进行二次创作，用短短一分半钟的动画高度浓缩16集情节，不仅各个主要人物的绘画十分传神，关键桥段也都没落下！只是这速度是人类能跟上的吗XD

Netflix热门剧集《黑暗荣耀》讲述被校园霸凌摧毁身体和心灵的女子精心布局复仇的故事，去年底公开part.1后立即引发关注，除了与金银淑编剧二次合作的主演宋慧乔外，林智妍、朴成勋、廉惠兰等多位配角的表现也大获好评。



今年3月10日part.2上线后，很多观众都是一口气追完8集、大呼过瘾！近日有韩国YouTuber对《黑暗荣耀》全集关键情节进行超高强度浓缩，居然把长达16集的扎实内容狠狠压缩成1分30秒，还配上颇具笑果的BGM，让人感觉颠覆印象、耳目一新XD



*剧雷预警！以下内容包含《黑暗荣耀》关键内容！



女主角「文同珢」被霸凌后万念俱灰独自跳江，YouTuber给这段配上了女团IVE的歌曲《LOVE DIVE》; 同珢被救起后与朱如炡、姜贤南一同开启复仇模式，BGM很自然地变成电影《复仇者联盟 》（The Avengers）主题曲：



朴涎镇的歪嘴和八字眉、孙慏梧的坏笑、崔惠程的波霸全都刻画到位，最扯的是真的把李蓑罗画成狗狗，这影片谁看了不会上火XD



短短90秒动画把5个反派的结局、以及走向结局的过程都梳理得一清二楚，获网友一致爆笑称赞「完美总结」XD不过如果是还没看过原作的人，对於这影片应该会感到十分混乱吧：



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