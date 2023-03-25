KAI以〈Rover〉首度Solo拿下一位！《音乐银行》获奖爆哭，「出道11年还是泪流满面」

EXO KAI自2020年开始Solo，近期出的《Rover》已是迷你三辑，昨（24）日以〈Rover〉首度以Solo身分拿下音乐放送一位。

昨日的《音乐银行》，KAI打败TWICE拿下一位，这个第一个Solo一位让他忍不住泪水，他发表感言表示自己没做好准备，「出道11年还是泪流满面」，并谢谢粉丝EXO-L、SM娱乐工作人员以及家人，讲一讲又哭了。



安可舞台，舞群带上一支玫瑰给他表演，KAI便刁著表演，看似性感又帅气，中途却仍止不住泪水……网友都被KAI的真性情打动，觉得他一边忍泪一边表演安可舞台太可爱，也有人注意到他的舞群相当为他开心，整个场面可以说又感动又可爱。也有粉丝联想11年前EXO拿一位，KAI也是大哭特哭。



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KAI会后在社群发布心得，先向大家打招呼「我是今天第一次拿一位的KAI」，提及自己从来没有以任何奖项为目标，只想做出让自己满意的舞台、成为所有人认可的歌手，「专注於自己的时间是最重要的」。不过随著时间流逝，KAI表示现在最重要的目标是和大家一起共创回忆，「以留下幸福回忆的心情活动，却收到了这样意想不到的大礼，无比幸福」。

最后他说：「今天让我哭的原因没有别的，努力、时间、第一次拿到一位，这对我来说都不重要，最要的是大家给予我的爱，我深深感受到了那份心意。总是带给我幸福的我们可爱的粉丝们，再次感谢大家。我会努力成为懂得感恩并回报大家的谦虚之人！非常感谢，我爱你们。」



太恭喜KAI了！！！最后再多听几次〈Rover〉吧！



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