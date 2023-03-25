《我的大叔》主演雙雙變身喜劇人！李善均演島國大亨、 IU變「比中指」PD，導演：「再也無法重溫大叔」

時隔5年，《我的大叔》兩位主演李善均和IU雙雙擺脫沉重氛圍、以喜劇電影回歸，其中李善均的新形象尤其顛覆認知，導演直言看完新片後再也回不去了！

《我的大叔》是很多人心中的經典韓劇，兩位主演李善均和IU分別飾演背負不同生活重擔的「朴東勳」和「李至安」，在艱難冷酷的生活中互相觀察、互相療癒，把中年人的無奈和年輕人的無助詮釋得渾然天成。



如今五年過去了，這兩位主演同時帶來電影新作，居然不約而同都選擇了搞笑類型！





李善均新片《殺戮羅曼史》講述島國大亨「喬納森」命運般愛上隱退的頂級女明星「汝萊」，並與粉絲俱樂部會員「凡宇」相遇後，展開了一場異想天開的復出大作戰。



李善均飾演超級有錢人「喬納森」，是島國地主兼房地產商人，在太平洋的島嶼上遇見汝萊後與她墜入愛河並結婚。 目前釋出的海報和劇照裡，李善均的形象可謂破格，無論是尾巴翹起的小鬍子（達利style？ ）、油膩的大背頭、還是一身誇張的「壯碩肌肉」，都跟寡言內斂的「朴東勳」呈現天壤之別，難以相信是同一個人啊：





導演李元錫甚至在發佈會上叮囑大家，如果還沒看《我的大叔》一定要趁看這部戲之前先看完，因為李善均的形象突破實在太大，看完《殺戮羅曼史》後可能再也無法重溫：「我還沒看完《我的大叔》，拍完這部片之後想看也完全無法集中。」另一位主演李荷妮也說：「拍戲時導演一直說《我的大叔》是最愛電視劇，表示十分遺憾。」





再來看IU的新片，她和朴敘俊共同主演《DREAM》，講述一位沒有計劃沒有概念的前足球選手「尹洪大」，與一位失去了熱情的PD「李素敏」，以及一群無家可歸的足球選手們，一起挑戰完成不可能夢想的故事。



IU飾演的就是這位失去熱情的PD，被安排跟朴徐俊飾演的足球教練一起拍紀錄片，兩人工作方式大相迥異、互相看不順眼也互不讓步，一言不合就互比中指（麵包淨化），以國際通用手勢交流XD





這兩部電影都將在下個月上映，韓國定檔《殺戮羅曼史》4月14日、《Dream》4月26日，期待在台灣、香港也可以看到啊！



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