顏值高就是一切！新手爸爸玄彬造型多變〜沒鬍子溫柔帥氣VS有鬍子粗曠超MAN！

剛成為新手爸爸的玄彬依舊工作不停歇，雖然日前他與孫藝真離婚或是其他負面假消息滿天飛，所屬公司也積極採取法律途徑應對中，不過從經紀公司官方SNS上依舊可看到這位一年365天都在忙碌中的演員，有白淨高富帥造型，也有粗曠的鬍子造型，都靠玄彬的高顏值完美消化。

玄彬所屬公司VAST娛樂日前發表了一則貼文名為「玄彬1年365天忙碌的理由是？」也公開了玄彬近期在拍攝時尚畫報的幕後側拍照片。正在拍攝畫報中的玄彬，留著鬍子造型，頭髮也留長了，展現與之前不一樣的粗曠魅力。不過這次的蓄鬍造型又跟之前電影《火線交涉》中的落腮鬍不太相同，僅保留了嘴唇附近的部分鬍子。



所屬公司表示，玄彬是一位兼具清純、性感與可愛的魅力於一身，1年365天都相當忙碌的演員，有時看起來散發性感魅力，也充滿年輕感，相當可愛。從公開的照片中看起來，雖然留著鬍子讓玄彬看起來更成熟了點，不過有些幕後的小表情還是展現出他的可愛。



所屬公司的IG上同時也公開了另一組玄彬的照片，白白淨淨的帥氣臉龐加上梳起了油頭，是大家熟悉的高富帥造型，大家比較喜歡這樣的玄彬還是正在用鬍子改變造型的玄彬呢？

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