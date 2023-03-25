《黑暗榮耀》宋慧喬片酬每集2億，和全智賢成最高身價女演員！

隨著《黑暗榮耀》的熱播，女主角宋慧喬的片酬也受到了極大的關注。

前不久《文化日報》的記者兼YouTuber安真勇（音譯）專門用一期影片講了韓國明星們的片酬，其中就提到了宋慧喬。據他透露宋慧喬在拍攝《黑暗榮耀》時，片酬追上全智賢，兩人的片酬約為每集2億（韓幣，下同），是韓國影視劇圈片酬最高的兩位女演員。16集的《黑暗榮耀》宋慧喬拿到的片酬為32億。同時因為《黑暗榮耀》的火爆，宋慧喬的身價又有所提高，預計新作品中她的片酬會更高。



在韓國，男演員的身價要比女演員高出不少。同樣是電視劇，宋慧喬的前夫宋仲基出演《財閥家的小兒子》時片酬為每集3億，一集就比宋慧喬整整多出1億。與宋仲基同等身價的還有李鍾碩、池昌旭、金秀賢和李敏鎬，基本上一部16集的電視劇拍完就有48億的片酬入帳。而金秀賢和李敏鎬因海外知名度較高，除了本身的片酬之外，還會有額外的獎金。



比起地上波、中篇作品，OTT平臺的片酬更高，而OTT原創系列身價最高的當屬李政宰，曾有韓媒爆料過李政宰在《魷魚遊戲1》大火之後，身價有所上升，拍攝第2季時時每集片酬高達10億。金秀賢的OTT片酬則為每集5億。



除此之外，《黑暗榮耀》的編劇金恩淑每集稿費超過1億。



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