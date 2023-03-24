《黑暗榮耀》朴成勳最後一幕戲沒用替身！「全身所有洞都填滿淤泥」，兩個月後還能洗出來

朴成勳在Netflix劇集《黑暗榮耀》飾演惡人之一「全宰寯」，因意外的搞笑氣質獲得好評，近日他在採訪中分享了對角色的理解，還有那場震驚四座、堪稱全劇最高潮的復仇戲幕後秘辛！

「全宰寯」算是《黑暗榮耀》反派5人裡算較為特別的一個，因為他不僅有徹底的壞，還有偶爾流露的人情味和幽默感，例如當大家都以為他要殺狗的時候，下一秒居然是給狗剃光毛還穿上衣服防止著涼，被觀眾譽為全劇「搞笑擔當」。





還有人剪輯了他的「gag合輯」影片，在YouTube超過400萬觀看量：



近日接受《CINE21》采訪時，朴成勳表示這樣演是因為只有接近現實才能讓人感受到他的可惡和可怕，假如只有壞的一面，反而會衝淡復仇帶來的快感。 劇中「全宰寯」的結局被不少演員封為最痛快的一場復仇，聊到這場戲，朴成勳透露了驚人的幕後故事！



*劇雷預警！以下內容包含《黑暗榮耀》大結局關鍵信息~



劇中「全宰寯」盲著眼被「河度領」推入水泥槽，就此殞命與混凝土融為一體。 拍攝時劇組從西海岸運來大量細膩的淤泥以做出水泥的視覺效果，朴成勳親自上陣、吊著威亞栽整個人進淤泥中，完全沒有用到替身！



朴成勳透露這場戲拍得尤其辛苦，因為當時天氣炎熱又反復拍了好幾條，感覺全身每一個孔洞都被淤泥填滿，甚至2個月後洗澡時仍感覺有淤泥掉出來。 因為感覺無法再來第二次，朴成勳還開玩笑地提議說，以防萬一要拍攝part.3需要「全宰寯逃出水泥池活下來」的鏡頭，不如就趁現在一起拍了吧！XD



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞