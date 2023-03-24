《黑暗荣耀》朴成勋最后一幕戏没用替身！「全身所有洞都填满淤泥」，两个月后还能洗出来

朴成勋在Netflix剧集《黑暗荣耀》饰演恶人之一「全宰寯」，因意外的搞笑气质获得好评，近日他在采访中分享了对角色的理解，还有那场震惊四座、堪称全剧最高潮的复仇戏幕后秘辛！

「全宰寯」算是《黑暗荣耀》反派5人里算较为特别的一个，因为他不仅有彻底的坏，还有偶尔流露的人情味和幽默感，例如当大家都以为他要杀狗的时候，下一秒居然是给狗剃光毛还穿上衣服防止著凉，被观众誉为全剧「搞笑担当」。





还有人剪辑了他的「gag合辑」影片，在YouTube超过400万观看量：



近日接受《CINE21》采访时，朴成勋表示这样演是因为只有接近现实才能让人感受到他的可恶和可怕，假如只有坏的一面，反而会冲淡复仇带来的快感。 剧中「全宰寯」的结局被不少演员封为最痛快的一场复仇，聊到这场戏，朴成勋透露了惊人的幕后故事！



*剧雷预警！以下内容包含《黑暗荣耀》大结局关键信息~



剧中「全宰寯」盲著眼被「河度领」推入水泥槽，就此殒命与混凝土融为一体。 拍摄时剧组从西海岸运来大量细腻的淤泥以做出水泥的视觉效果，朴成勋亲自上阵、吊著威亚栽整个人进淤泥中，完全没有用到替身！



朴成勋透露这场戏拍得尤其辛苦，因为当时天气炎热又反复拍了好几条，感觉全身每一个孔洞都被淤泥填满，甚至2个月后洗澡时仍感觉有淤泥掉出来。 因为感觉无法再来第二次，朴成勋还开玩笑地提议说，以防万一要拍摄part.3需要「全宰寯逃出水泥池活下来」的镜头，不如就趁现在一起拍了吧！XD



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