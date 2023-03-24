女團IVE宣佈進軍北美市場！與Sony Music合作推出首張正規專輯《I've IVE》

Kakao娛樂3月24日宣佈，北美當地法人Kakao America已與Sony Music旗下的Columbia Records簽署合作協定，正式進軍全球市場。

首個合作專案將是IVE的首張正規專輯《I've IVE》，該專輯將於4月10日發行。 除了這張專輯，她們的先行單曲《Kitsch》也將在3月27日發佈，並得到全球發行、北美市場營銷和宣傳等全方位支持。



IVE於2021年12月出道，推出了三張單曲《ELEVEN》、《LOVE DIVE》和《After LIKE》，並連續取得了熱門排行榜上的佳績。 雖然僅發行了三張單曲，但她們已經累計銷售了超過300萬張唱片，並在多個重要音樂頒獎典禮上獲得了新人獎和大獎，出道2年就在韓國斬獲74個相關獎項，成為代表韓國流行音樂的一支重要力量。

Kakao娛樂表示，他們將繼續推動旗下藝人的全球發展，加速音樂領域的全球業務擴張。 他們計畫建立全方位的全球360度管理系統，與有實力的全球娛樂企業和當地專業人士建立合作關係，為旗下藝人的海外巡演、宣傳和唱片發行等提供全面支持。



與Kakao娛樂合作的Columbia Records負責分銷Beyoncé、Adele和Harry Styles等知名流行歌手的唱片。 此外，他們還負責BTS的熱門歌曲《Dynamite》和《Butter》 在美國的分銷和推廣。

Kakao America的代表由全球戰略負責人Jang Yun-jung（GSO）擔任，他表示：「與創造流行音樂歷史的Columbia Records一起開始IVE的全球行動具有重要意義。 我們將以北美為中心，圍繞著音源和藝人的策劃、製作、發行，進一步加強Kakao娛樂的音樂業務在全球市場上的競爭力，為穩固的全球增長打下堅實的基礎。」



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