《朝鮮律師》月底開播：「律政三人幫」禹棹奐＆苞娜＆車學沇透露三大看點！

一部由年輕演員禹棹奐、苞娜（金知妍）和車學沇攜手主演的古裝大戲《朝鮮律師》將於3月31日正式開播，新劇上檔又有哪些重要看點呢？

MBC新金土劇《朝鮮律師》是一部漫改劇，結合了愛情、復仇及法律題材，以朝鮮時代的律師為主題，講述了不良律師姜漢秀意外成為英雄後，開始成長為真正為百姓服務的正義律師的故事。



禹棹奐扮演的是朝鮮腦性男「姜漢秀」，父母受冤而死，他打算以法律向仇人進行復仇，以「訴訟製造者」身份活躍於於「法庭」之上。 「漢秀」知識淵博，熟悉民法、商法、刑法等，更涉獵到了《明朝法典》、《論語》、《孟子》、《大學》、《中庸》等古書。 禹棹奐給出的本劇看點就是劇中人設多元化，會帶領觀眾入戲，尤其是每集都會有全新角色登場，加深了電視劇的樂趣。 同時「漢秀」復仇是否成功，他又會以怎樣的方式揮出復仇之刃，讓我們拭目以待。



女團宇宙少女出身的苞娜飾演姜漢秀的委託人「李妍珠」，她的真實身份是王室公主，她內心充滿正義，最愛打抱不平，一心為國家和百姓著想。 公主在為民申冤的過程中與漢秀相遇，逐漸產生了複雜的情感。 苞娜表示：「這是一部集人性、愛情和正義為一體的作品，適合全年齡層觀看，每一集都會描述一個全新的案件，為觀眾呈現不同的看點。」



同樣是愛豆出身的車學沇扮演的是名門出身、剛正不阿的鐵面判官「劉至善」，但現實和理想的碰撞讓他感覺到了自己懷抱著的是一個永遠無法實現的夢想。 車學沇稱：「劇情發展不拖泥帶水，進展非常快，主角們在解決案件的過程會讓觀眾看得很爽。」



喜歡這三位演員的觀眾絕對不要錯過這不古裝律政劇哦！



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