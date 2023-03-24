「PD101」系列限定团里的好歌喉！朴志训&李彩演同日solo回归

WANNA ONE出身的朴志训和IZ*ONE出身的李彩演将同日回归。

说到WANNA ONE和IZ*ONE，这两只爱豆团都是Mnet选秀节目「Prouduce101」推出的限定团，节目播出当时人气爆棚，评选出最佳11-12人组团，还发布了主打曲。 朴志训和李彩演将於4月12日这一天回归，分别带来第七张迷你专辑《Blank or Black》和第二张旻步专辑《Over The Moon》。

朴志训的《Blank or Black》是他继去年10月发行的第5张迷你专辑之后时隔6个月再次推出的力作，专辑名代表著「空」或「被遮住」的深意，将展现朴志训特有的叙事风格。



李彩演的《Over The Moon》将展现她独具特色的风格与音色，为歌迷们献上独一无二的音乐。该曲的MV也全部拍摄完毕。



4月12日，敬请期待。

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