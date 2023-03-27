《黑暗榮耀》林智妍做客晚間新聞！重現天氣預報專業演技&聊父母眼泛淚光，網：「涎鎮啊，這麼快就出獄了嗎？」

林智妍在《黑暗榮耀》雖然飾演頭號反派，卻因精湛演技和開朗性格獲得不少好感。 近日做客有線台晚間新聞時重現劇中經典橋段，談及出道十年來的心路，令主持人都不禁哽咽。

Netflix熱門劇集《黑暗榮耀》講述被校園霸凌摧毀身體和心靈的女子「文同珢」精心佈局復仇的故事，林智妍飾演的就是仗勢欺人、以霸凌為樂的頭號惡女「朴涎鎮」。





因為同珢的很多獨白都是以「涎鎮啊」開頭，林智妍對涎鎮的詮釋也相當精彩，劇集公開後這三個字徹底印在了觀眾們的腦海中。 林智妍在有線台JTBC的旗艦新聞節目《Newsroom》透露，現在不僅是工作伙伴和朋友，就連父母都對她這樣稱呼：「涎鎮啊，什麼時候回家？ 涎鎮啊，給妳燉好湯了哦。」 XD



這是林智妍第一個挑戰反派角色，為了充分表現出誇張情緒，有時拍完一天戲嗓子已經發不出聲音。 之前娛樂記者李鎮浩曾透露林智妍為這一角色特地學了吸煙，林智妍也說在封閉空間拍吸煙戲太久之會失聲，真的很拼！



為了演好天氣預報員，林智妍看了很多天氣預報員的工作資料，還在主持人邀請下現場重現劇中播報天氣的橋段，一秒進入「涎鎮mode」！原來劇中所有天氣預報戲份都是同一天拍完，林智妍為背下大段台詞付出不少努力，直到現在仍能脫口而出。

韓網友立即抓住玩梗機會：「涎鎮這麼快就出獄了？ 背景一定很硬哦」、「臉皮好厚啊，天氣預報員A某」、「涎鎮復職了？ 這世界沒救了」、「好帥啊朴涎鎮」、「涎鎮重新做人了，好美啊」、「看來在獄中有好好練習」、「這次親自寫天氣預告稿了嗎」、「那個朴涎鎮有很多爭議耶，聽說還坐過牢！漂亮就是一切嗎？」 XD



林智妍自認是沒有天賦的演員，但出道十多年來不管經歷多少挫折都未想過放棄。 林智妍媽媽說：「是啊，我們智妍就算每天回家那樣大哭，也從沒說過『媽媽我不想演戲了』。」 林智妍眼眶泛淚光，主持人也跟著哽咽：「父母都是親眼看到，太了解妳的感受......」



林智妍2011年以電影《災難電影》正式出道，今年是作為演員活動的第13年、即將踏入32周歲。 接下來將主演tvN驚悚劇《有院子的家》和SBS漫改劇《國民死刑投票》，與朴海鎮、朴星雄、金泰希等演員合作，期待她的更多精彩演技！



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞