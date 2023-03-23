BTS Jimin未公開新歌被KBS禁播，EXO KAI歌太洗腦變高考禁曲，JYP新人女團NMIXX終於有爆款好歌！

【MV】私下關係很好的 KAI 和 Jimin 同時期 solo 回歸都引發全新話題，而新人女團 NMIXX 的新歌也獲得不少好評～！大家有 follow 到這些 KPOP 新聞嗎？

今天M編就來跟大家分享一下近期引發話題討論的三首新歌～！

★最新事件就是男團 BTS 防彈少年團的成員 Jimin 終於發行了首張個人專輯《FACE》，先行曲〈Set Me Free Pt.2〉已經突破3000萬觀看，全新主打歌〈Like Crazy〉明天（24日）中午就會公開完整MV，卻傳出了其中一首新歌被KBS禁播。



▼3月17日公開的〈Set Me Free Pt.2〉MV，目前3680萬觀看人次：



KBS評價結果認定Jimin新專輯中的第一首曲目〈Face-off〉不及格，不適合播放給大眾欣賞，歌詞中有髒話等粗俗用語，所以取消了播放的資格。不過，主打歌〈Like Crazy〉和〈Alone〉則都被判定可播放，沒有問題。（糟糕，越禁我就越想聽了~XD）

▼〈Like Crazy〉預告：



★接著是男團 EXO 的成員 KAI 推出的新歌〈Rover〉曲子太洗腦，尤其是副歌的部份，直接變成高考禁曲！千萬不要在唸書的時候聽，你的腦子只會存留「Mr. Rover rover rover. I'm coming over over over……」什麼東西都記不住只記得歌詞了。



▼〈Rover〉MV：



此外，KAI 穿短上衣大秀蠻腰與腹肌的照片也引發關注！更多照片按這裡觀看。

★最後則是 JYP 新人女團 NMIXX 的熱門話題，其實是全員歌唱與舞蹈實力都一等一的實力派女團，歌曲風格一向獨特但使用無法大火大熱，有粉絲表示這一次的新歌〈Love Me Like This〉終於有爆款感，期待可以扶女孩們一把！讓更多人看見她們。



▼〈Love Me Like This〉MV：



▼不過，我真心覺得她們的練習是版本才是真實力，嘹亮的清唱，不需要機器調整，女孩們的歌聲可以自動變化，臨場感十足，超越CD的好聽啊～！！



不曉得大家有什麼看法呢？歡迎留言跟我們分享！

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞