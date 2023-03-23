為什麼aespa Karina的無線耳機看起來和我的不一樣？哦，原來是我的錯覺
廣告

為什麼aespa Karina的無線耳機看起來和我的不一樣？哦，原來是我的錯覺

明星   2023年3月23日   星期四13:07   Tracy   6

（封面圖源：unsplash＠jonasschindler＆Twitter@pulpang2）

女團aespa成員Karina的耳機引起了廣大粉絲的注意。

日前，有twitter帳戶公開了幾張Karina從國外返回韓國的機場街拍照，Karina穿了一件黑色的夾克，還戴了一頂黑色的鴨舌帽，耳朵裡插著一對白色的無線耳機，整個人美得閃閃發光。 有不少粉絲把視線放到了Karina的無線耳機上，因為耳機的尺寸看上去很不一般。 於是大家都在猜測Karina用的哪款耳機，看上去怎麼那麼大？

其實Karina使用的耳機就是Airpods Pro ，只是因為她本人的臉實在太小，才顯得耳機的尺寸有那麼一點點大，反倒給人耳機很大，襯得臉很小的錯覺。

得知真相的粉絲們調侃道：「Airpods Pro有這麼大嗎？」 、「怎麼會有人臉小到連Airpods Pro看上去都大了呢???」 、「Karina其實是機器人吧，怎麼會有人的臉那麼小」、「確定這不是合成照？」 、「這麼小的臉上怎麼長得下眼睛、耳朵、鼻子的」等。

（圖源：IG@aespa_official）

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
  • 📢內文有更多KARINA的機場照： https://www.koreastardaily.com/tc/news/146579
    3小時前
  • 這就是凡人跟女神的分別
    4小時前
  • 同一個牌子嗎?
    4小時前
  • 葉秀展為什麼人家戴AirPods比較好看
    4小時前
  • Mabel Ling 🤣🤣
    1小時前
→更多留言...(1)
在Facebook上的留言
主頁 » 明星 » 為什麼aespa Karina的無線耳機看起來和我的不一樣？哦，原來是我的錯覺
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手