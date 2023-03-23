為什麼aespa Karina的無線耳機看起來和我的不一樣？哦，原來是我的錯覺

女團aespa成員Karina的耳機引起了廣大粉絲的注意。

日前，有twitter帳戶公開了幾張Karina從國外返回韓國的機場街拍照，Karina穿了一件黑色的夾克，還戴了一頂黑色的鴨舌帽，耳朵裡插著一對白色的無線耳機，整個人美得閃閃發光。 有不少粉絲把視線放到了Karina的無線耳機上，因為耳機的尺寸看上去很不一般。 於是大家都在猜測Karina用的哪款耳機，看上去怎麼那麼大？



其實Karina使用的耳機就是Airpods Pro ，只是因為她本人的臉實在太小，才顯得耳機的尺寸有那麼一點點大，反倒給人耳機很大，襯得臉很小的錯覺。



得知真相的粉絲們調侃道：「Airpods Pro有這麼大嗎？」 、「怎麼會有人臉小到連Airpods Pro看上去都大了呢???」 、「Karina其實是機器人吧，怎麼會有人的臉那麼小」、「確定這不是合成照？」 、「這麼小的臉上怎麼長得下眼睛、耳朵、鼻子的」等。

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