BTS Jimin未公开新歌被KBS禁播，EXO KAI歌太洗脑变高考禁曲，JYP新人女团NMIXX终於有爆款好歌！

【MV】私下关系很好的 KAI 和 Jimin 同时期 solo 回归都引发全新话题，而新人女团 NMIXX 的新歌也获得不少好评～！大家有 follow 到这些 KPOP 新闻吗？

今天M编就来跟大家分享一下近期引发话题讨论的三首新歌～！

★最新事件就是男团 BTS 防弹少年团的成员 Jimin 终於发行了首张个人专辑《FACE》，先行曲〈Set Me Free Pt.2〉已经突破3000万观看，全新主打歌〈Like Crazy〉明天（24日）中午就会公开完整MV，却传出了其中一首新歌被KBS禁播。



▼3月17日公开的〈Set Me Free Pt.2〉MV，目前3680万观看人次：



KBS评价结果认定Jimin新专辑中的第一首曲目〈Face-off〉不及格，不适合播放给大众欣赏，歌词中有脏话等粗俗用语，所以取消了播放的资格。不过，主打歌〈Like Crazy〉和〈Alone〉则都被判定可播放，没有问题。（糟糕，越禁我就越想听了~XD）

▼〈Like Crazy〉预告：



★接著是男团 EXO 的成员 KAI 推出的新歌〈Rover〉曲子太洗脑，尤其是副歌的部份，直接变成高考禁曲！千万不要在念书的时候听，你的脑子只会存留「Mr. Rover rover rover. I'm coming over over over……」什么东西都记不住只记得歌词了。



▼〈Rover〉MV：



此外，KAI 穿短上衣大秀蛮腰与腹肌的照片也引发关注！更多照片按这里观看。

★最后则是 JYP 新人女团 NMIXX 的热门话题，其实是全员歌唱与舞蹈实力都一等一的实力派女团，歌曲风格一向独特但使用无法大火大热，有粉丝表示这一次的新歌〈Love Me Like This〉终於有爆款感，期待可以扶女孩们一把！让更多人看见她们。



▼〈Love Me Like This〉MV：



▼不过，我真心觉得她们的练习是版本才是真实力，嘹亮的清唱，不需要机器调整，女孩们的歌声可以自动变化，临场感十足，超越CD的好听啊～！！



不晓得大家有什么看法呢？欢迎留言跟我们分享！

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