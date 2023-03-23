全道嬿登場《劉QUIZ》預告和老同學劉在錫鬥嘴：「我們那時候很熟嗎？」反被劉在錫翻舊帳

近期以《浪漫速成班》再獲一波人氣與肯定的影后全道嬿，日前登上了《劉QUIZ ON THE BLOCK》暢談自己的演藝經歷，還有與「老同學」劉在錫及等人的過往！

全道嬿為韓國首位獲得坎城影展最佳女主角的重量級演員，來到《劉QUIZ ON THE BLOCK》同時有了個身分是「劉在錫大學同學」，兩人是首爾藝術大學放送演藝系同學。劉在錫一開始就質問全道嬿：「妳最近在採訪中說『我跟劉在錫不熟』？」想不到全道嬿不假思索回應：「我們那時候真的很熟嗎？」



殊不知，劉在錫不甘示弱的翻起舊帳：「你記得以前吃辣炒年糕的時候，有把我的份搶過去嗎？」全道嬿笑出來但不願承認：「不記得！」一句話讓節目組人員（?畫外音爽朗笑聲）都笑出來。聊一聊，兩個老同學約好節目結束後要得出結論如何稱呼對方。



劉在錫還提到「傳說中與黃曹池的友情旅行」，也就是全道嬿曾和黃晸珉、曹承佑與池珍熙一同旅行，這陣容一看就相當強大，但全道嬿說明當時只有她不是新人，請客請得很開心，劉在錫也向她透露黃晸珉吃得很幸福XDD，而《劉QUIZ ON THE BLOCK》的「黃曹池世界觀」就此集齊。



此集EP.187將在下週三於韓國播出，預告片如下：



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