《朝鲜律师》月底开播：「律政三人帮」禹棹奂＆苞娜＆车学沇透露三大看点！

一部由年轻演员禹棹奂、苞娜（金知妍）和车学沇携手主演的古装大戏《朝鲜律师》将於3月31日正式开播，新剧上档又有哪些重要看点呢？

MBC新金土剧《朝鲜律师》是一部漫改剧，结合了爱情、复仇及法律题材，以朝鲜时代的律师为主题，讲述了不良律师姜汉秀意外成为英雄后，开始成长为真正为百姓服务的正义律师的故事。



禹棹奂扮演的是朝鲜脑性男「姜汉秀」，父母受冤而死，他打算以法律向仇人进行复仇，以「诉讼制造者」身份活跃於於「法庭」之上。 「汉秀」知识渊博，熟悉民法、商法、刑法等，更涉猎到了《明朝法典》、《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》等古书。 禹棹奂给出的本剧看点就是剧中人设多元化，会带领观众入戏，尤其是每集都会有全新角色登场，加深了电视剧的乐趣。 同时「汉秀」复仇是否成功，他又会以怎样的方式挥出复仇之刃，让我们拭目以待。



女团宇宙少女出身的苞娜饰演姜汉秀的委托人「李妍珠」，她的真实身份是王室公主，她内心充满正义，最爱打抱不平，一心为国家和百姓著想。 公主在为民申冤的过程中与汉秀相遇，逐渐产生了复杂的情感。 苞娜表示：「这是一部集人性、爱情和正义为一体的作品，适合全年龄层观看，每一集都会描述一个全新的案件，为观众呈现不同的看点。」



同样是爱豆出身的车学沇扮演的是名门出身、刚正不阿的铁面判官「刘至善」，但现实和理想的碰撞让他感觉到了自己怀抱著的是一个永远无法实现的梦想。 车学沇称：「剧情发展不拖泥带水，进展非常快，主角们在解决案件的过程会让观众看得很爽。」



喜欢这三位演员的观众绝对不要错过这不古装律政剧哦！



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