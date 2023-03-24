不只台灣有狒狒出逃市區逛大街，連韓國也出現在街上奔跑的斑馬！網友：「還以為是CG，居然是真的」

【影片】我更好奇斑馬心裡在想什麼？

昨天台灣新聞出現了東非狒狒出逃逛大街的畫面，巧合的是，韓國同樣也出現了斑馬在街上狂奔，穿越大街小巷的畫面，多位民眾目擊，所以網上有超多照片和影片瘋狂，大家用關鍵字「얼룩말」（斑馬）就可以搜尋到相關新聞與畫面。



23日下午，首爾廣津區兒童大公園的動物園，傳出了園內有斑馬（名為：世路．Sero）脫逃的消息，網上立刻出現了許多關於斑馬在大街上奔跑、在小巷子遊蕩…等等的照片和影片，推特上有一名網友表示自己在公園現場，指出斑馬衝破圍欄，僅僅幾秒鐘時間就消失不見了。



警消接獲報案後，也趕緊出動展開抓捕行動，將其圍困在紫陽洞住宅區中。最終，園方出動大批人員，將其麻醉後順利捕獲帶回（共出逃了3小時），萬幸的是，斑馬此次出逃亂竄過程中並無受傷，也沒有波及到民眾或損壞到公物。



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*園方小故事：出逃的「斑馬世路」是在爸爸媽媽的寵愛下長大，父母去世後變得很叛逆，還會跟袋鼠打架，對待飼養員的態度也很粗魯。但在飼養員提供玩具零食等等的努力陪伴下，終於收服了世路的心。園方也表示會仔細調查逃跑原因，並盡全力防止事件再次發生，更會為了斑馬的健康而持續努力負責照顧。

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