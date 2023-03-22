【韓網熱帖】幾乎不洗衣服的藝人——金智勳

演員金智勳曾在《我家的熊孩子》中透露自己幾乎不洗衣服，因為他覺得衣服洗完之後會變形，若衣服上沾上污漬，也只會洗那一小塊而已。

即使是白襯衣也從來不洗，金智勳透露上節目時所穿的牛仔褲5、6年間從來沒洗過，而自己體味也不重。

有潔癖的小編表示：😨😨😨

💬韓國網友評論：

1. 現在看他的髮型有一種髒髒的感覺

2. 怎麼回事，突然覺得他整個人都變醜了

3. 我期望自己沒看過這期節目，為什麼一定要這麼說呢，想起他在《我獨自生活》中運動之後渾身是汗的模樣

4. 一般情況下即使私下他真的不洗衣服，上節目也應該會說點謊話啊，藝人是要求形像管理的

5. 我很好奇他身上沒有味道嗎？

6. 為什麼要在電視上說，不覺得自己很髒嗎？ 角質、汗臭味、灰塵全都在衣服上，長得這麼帥，腦子怎麼不正常呢？ 他的思維方式我完全理解不了

7. 是不是送去乾洗或者用蒸氣熨鬥???

8. 髒死了，不要在節目上說，沒人想要學你

9.有沒有可能他是明星5、6年的時間裡只穿過1、2次同件衣服，感覺他很喜歡買衣服，因為衣服太多，所以很多衣服不經常穿

10. 我也經常不洗外套，洗太多了衣服真的容易壞，尤其是皮衣

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出處：https://theqoo.net/2751563418

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