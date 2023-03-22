《Boys Planet》&《黑暗荣耀》联动？新Meme疯传：在全宰寯面前这样做就死定了

全球都在疯《黑暗荣耀》，里头许多经典场面都变成Meme（迷因，梗图）疯传，例如宋慧乔饰演的文同珢喊各种「涎镇啊」，而最近有网友「脑洞大开」，让《Boys Planet》与《黑暗荣耀》联动，Meme相当有创意。

一名推特网友（@9ejtcGB1TMw3AUp）：「如果在全宰寯面前这样做就死定了瑟瑟发抖」配图是《Boys Planet》台湾练习生陈冠睿宛如魔术的转手绢即兴表演‎。



这则推文近3.6万人转推，转发到IG更有6.6万人点爱心！



而他的意思你看懂了吗？因为全宰寯是红绿色盲分不清楚红色绿色，可能看不懂陈冠睿在干嘛，再加上陈冠睿的韩文名字是「천관루이」，睿字翻成「루이」也等於全宰寯的狗狗路易！



许多网友看了笑疯，也赞同全宰寯看到真的会抓狂，但也有网友觉得陈冠睿很安全，「因为是路易所以没关系」（宰寯可是很疼路易啊～）。



顺带一提，陈冠睿在《Boys Planet》第二回合舞台表演BTS防弹少年团〈Butterfly〉颇受观众欢迎，陈冠睿新浅色发型搭上优美舞蹈，加上令人惊艳的歌喉，被称赞「就是只美丽蝴蝶」，表演影片在YouTube已达76万观看次数，在台湾区YouTube一度登上发烧影片#1的位置。



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