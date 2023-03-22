能畢業嗎！《放學後戰爭活動》文相敏、李妍與眾學生們被迫丟下筆拿起槍對抗不明生物！

TVING最新劇集《放學後戰爭活動》描述高中3年2班的學生們原本平凡的日常學生生活，竟然發生巨變！能不能畢業不是重點，而是要先活下來！

即將於3月31日首度公開的TVING劇集《放學後戰爭活動》改編自網路漫畫，突然平凡的學生生活卻變成令人陌生的軍事實戰訓練！但這些孩子們並沒有失去笑容，他們必須迎向每一個與昨天截然不同的今日，最終能否找到充滿希望的明天呢？為了對抗籠罩在天空的怪異生命體，高三學生們的戰爭不是入學大考，而是真正的戰爭。



在距離大考僅剩下50天，高三學生們卻面對生活中的巨變，《放學後戰爭活動》由校園劇《臨時制先生》的導演與新銳作家尹秀攜手合作，《如此耀眼》的作家李南奎亦參與其中的創作，強化了電視劇應具備的獨創性。演技出色的多位演員們，共同演出校園中的眾多學生，包含《王后傘下》成柟大君文相敏，《少年法庭》李妍、CLC成員權恩彬等，以及《女神降臨》林世美飾演班主任，令人期待。



學生們處於這樣的環境中卻沒有放棄考試，他們白天讀書，放學後就投入戰爭活動，早已看不見藍天的他們，雖然被迫面對不明物體的佔領，但十多歲的他們仍然帶著笑容，展現青春的活力，他們只想在這場戰爭中順利畢業！在這樣的狀況下他們該如何保護自己與朋友們的生命安全？即將在校園中展開的一場戰鬥，TVING《放學後戰爭活動》3月31日即將一次公開前三集。



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