能毕业吗！《放学后战争活动》文相敏、李妍与众学生们被迫丢下笔拿起枪对抗不明生物！

TVING最新剧集《放学后战争活动》描述高中3年2班的学生们原本平凡的日常学生生活，竟然发生巨变！能不能毕业不是重点，而是要先活下来！

即将於3月31日首度公开的TVING剧集《放学后战争活动》改编自网路漫画，突然平凡的学生生活却变成令人陌生的军事实战训练！但这些孩子们并没有失去笑容，他们必须迎向每一个与昨天截然不同的今日，最终能否找到充满希望的明天呢？为了对抗笼罩在天空的怪异生命体，高三学生们的战争不是入学大考，而是真正的战争。



在距离大考仅剩下50天，高三学生们却面对生活中的巨变，《放学后战争活动》由校园剧《临时制先生》的导演与新锐作家尹秀携手合作，《如此耀眼》的作家李南奎亦参与其中的创作，强化了电视剧应具备的独创性。演技出色的多位演员们，共同演出校园中的众多学生，包含《王后伞下》成柟大君文相敏，《少年法庭》李妍、CLC成员权恩彬等，以及《女神降临》林世美饰演班主任，令人期待。



学生们处於这样的环境中却没有放弃考试，他们白天读书，放学后就投入战争活动，早已看不见蓝天的他们，虽然被迫面对不明物体的占领，但十多岁的他们仍然带著笑容，展现青春的活力，他们只想在这场战争中顺利毕业！在这样的状况下他们该如何保护自己与朋友们的生命安全？即将在校园中展开的一场战斗，TVING《放学后战争活动》3月31日即将一次公开前三集。



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