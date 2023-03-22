IVE4月回歸疑與「邪教」撇清關係！韓網猜測：這可是那位教主的錢袋子

IVE回歸前夕公開新專輯預售網站，粉絲們發現了與以往不一樣的地方。

4月10日IVE將攜常規一輯重磅回歸，日前所屬經紀公司STARSHIP娛樂公開了新專輯預售網站，其中有HOT TRACKS、阿拉丁、YES24等，唯獨少了愛豆專輯銷售網站中的強者「新世界唱片」（又譯：新那拉，下同），粉絲和網友紛紛猜測這是因為Netflix公開紀錄片《以神之名：信仰的背叛》之後 激起了民眾對邪教的憤懣之情，「新世界唱片」與其中提到的「嬰兒花園」有著剪不斷的關係。



「新世界唱片」是「新世界媒體」運營的專輯銷售連鎖店，因為愛豆專輯銷量統計對愛豆團在音樂節目中的排名起到了決定性作用，因此在追星粉們之間有著一個不成文的規矩「線上買愛豆專輯的話，一定要在新世界唱片買」，也傳出了「線上看新世界，線下看HOT TRACKS」的話。



在紀錄片《以神之名》中「嬰兒花園」是邪教之一，創辦人金己順要求信徒交出全部財產，每天工作18小時。 其信徒7歲的兒子因為不順從管教，被關進豬圈、餵食排泄物虐待致死，他的親生母親甚至參與其中。 節目播出後，坊間就傳出了「新世界唱片」的前身「新世界流通」實則是「嬰兒花園」的教主金己順的「錢袋子」的消息，因此不少愛豆粉開始抵制「新世界唱片」，拒絕購買。 對於STARSHIP娛樂此次的做法，IVE的粉絲們也表示出了支持，而K-POP界除了STARSHIP娛樂之外，多家娛樂經紀公司也表示要拒絕在「新世界唱片」上舉辦粉絲會。



早前，「嬰兒花園」方面向Netflix Korea方面提交了終止《以神之名》播出的申請，Netflix Korea方面稱他們只有韓國本土的訂閱許可權，節目的播放權屬美國母公司所有。

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